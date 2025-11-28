Moglie di bruce willis condivide un aggiornamento emotivo sulle festività due anni dopo la diagnosi di demenza dell’attore
aggiornamenti sulla condizione di bruce willis e l’affetto della famiglia durante le festività. La famiglia di Bruce Willis continua a condividere dettagli sulla sua salute, concentrandosi sugli aspetti più intimi e significativi dei momenti passati insieme. A distanza di due anni dalla diagnosi di demenza, le ultime parole della moglie, Emma Heming Willis, rivelano come le festività siano vissute in modo diverso, ma sempre con un senso profondo di affetto e speranza. l’interpretazione di Emma Heming Willis sul Natale con Bruce Willis. il senso di gioia e le nuove tradizioni. Emma Heming Willis, intervenendo all’End Well 2025 a Los Angeles, ha descritto i momenti natalizi con il marito come “sempre pieni di gioia, seppur diversi dal passato”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
“La maggior parte delle persone parla senza ascoltare. Ben pochi ascoltano senza parlare. È assai raro trovare qualcuno che sappia parlare e ascoltare.” Oggi avrebbe compiuto gli anni il leggendario BRUCE LEE! Qui immortalato con la moglie Linda, il figli - facebook.com Vai su Facebook
