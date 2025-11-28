Il misterioso volo di Epstein a Rimini E quel dirigente romagnolo finito nei documenti non più segreti

28 nov 2025

È il 23 novembre 2001. All’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini atterra un jet privato di cui, all'epoca, nessuno immaginava la portata futura. Un jet - stando ai registri di volo - sempre in movimento da una parte all'altra del mondo che, anni dopo, verrà soprannominato dai media “Lolita. 🔗 Leggi su Riminitoday.it



© Riminitoday.it - Il misterioso volo di Epstein a Rimini. E quel dirigente romagnolo finito nei documenti (non più) segreti

