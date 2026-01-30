Arriva la Luna Piena in Leone il 1° febbraio 2026 | l'ego viene placato dal gruppo

La Luna piena in Leone del 1° febbraio 2026 porta un confronto importante. Il forte ego del Leone si scontra con gli influssi dello stellium in Acquario. È un momento in cui i valori personali vengono messi alla prova e si cerca di trovare un equilibrio tra sé e il gruppo.

Sarà un momento di grande confronto quello della Luna piena in Leone del 1 febbraio 2026: i valori forti dell'ego del Leone messi in discussione dallo stellium di pianeti in Acquario. Leone, Acquario, Scorpione e Toro i segni più toccati da questo plenilunio di fuoco.

