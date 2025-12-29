La Roma torna alla vittoria 3-1 al Genoa dell' ex De Rossi

La Roma torna alla vittoria con un 3-1 contro il Genoa nel posticipo della 17ª giornata di Serie A. Soulè, Konè e Ferguson hanno segnato nel primo tempo, consolidando il risultato. La squadra romana ha dimostrato solidità e determinazione, mantenendo alta la posizione in classifica. Una prestazione convincente che ha permesso ai giallorossi di ottenere tre punti importanti in campionato.

Soulè, Konè e Ferguson chiudono i conti già nel primo tempo ROMA - La Roma non sbaglia e batte 3-1 il Genoa nel posticipo della 17esima giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo all'Olimpico, con i giallorossi che dilagano tra il 14' e il 31' grazie alle reti di Soulé, Koné e Ferguson.

