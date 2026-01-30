Calcio la Lazio torna al successo in Serie A battendo il Genoa in pieno recupero

La Lazio torna a vincere in casa battendo il Genoa in pieno recupero. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti, con i biancocelesti che hanno trovato il gol decisivo negli ultimi minuti. I tifosi presenti allo stadio hanno vissuto un finale emozionante, mentre gli ospiti hanno provato a resistere fino all’ultimo. La vittoria permette alla Lazio di risalire in classifica e di mettere pressione alle rivali.

Epilogo thrilling nella sfida tra Lazio e Genoa, valevole come anticipo della ventitreesima giornata (la quarta del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Il match del venerdì sera all’Olimpico ha regalato grandi emozioni e tanti gol nel secondo tempo, dopo una prima frazione a reti bianche, ma il risultato finale soddisfa soltanto i padroni di casa. I biancocelesti riescono infatti ad uscire finalmente dalla crisi tra le mura amiche e conquistano una vittoria a dir poco rocambolesca, trovando il 3-2 definitivo in pieno recupero con il gol su rigore di Cataldi al 100?. In precedenza gli uomini di Sarri avevano subito la rimonta del Grifone dopo aver trovato anche il doppio vantaggio con un improvviso uno-due ravvicinato tra il 56? ed il 62? firmato da Pedro su rigore e dal nuovo acquisto Taylor. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, la Lazio torna al successo in Serie A battendo il Genoa in pieno recupero Approfondimenti su Lazio Genoa Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Inter si prende la vetta battendo il Genoa Gli aggiornamenti in tempo reale sulla Serie A 202526 svelano le ultime novità e i risultati delle partite. Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Inter si prende la vetta battendo il Genoa, la Roma supera il Como Aggiornamenti live sui risultati della Serie A 202526: l’Inter conquista la vetta battendo il Genoa, mentre la Roma supera il Como. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. La Lazio passa in vantaggio sul Genoa grazie al gol di Cancellieri Ultime notizie su Lazio Genoa Argomenti discussi: Lazio-Genoa: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Calciomercato, Daniel Maldini firma con la Lazio - Cremonese: il ritorno di Djuric dal Parma; Primavera 1. Dopo cinque turni la Lazio torna a vincere: tris alla Cremonese; Che succede con Insigne: dall'accordo con la Lazio al possibile inserimento del Napoli, la situazione. Calcio, la Lazio torna al successo in Serie A battendo il Genoa in pieno recuperoEpilogo thrilling nella sfida tra Lazio e Genoa, valevole come anticipo della ventitreesima giornata (la quarta del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Il match del venerdì ... oasport.it Lazio-Genoa 3-2: Cataldi regala la vittoria ai biancocelestiFISCHIO FINALE! Tutto nel secondo tempo il 3-2 dell'Olimpico. Cataldi dal dischetto firma il definitivo 3-2. 90'+10 - Cataldi non sbaglia, incrocia il destro e batte Bijlow, regalando tre punti ai ... telenord.it #Roma #StadioOlimpico #30gennaio ore 20.45 incontro di calcio #Lazio - #Genoa temporanea disciplina di traffico zona #ForoItalico #Farnesina https://shorturl.at/lsMX1 #viabiliLAZ - facebook.com facebook La Lazio s’offre Maldini (off.) #Maldini #Lazio #DanielMaldini #Atalanta #SerieA #Calcio #Transfert #Mercato #SSLAzio #WelcomeMaldini #sport #sports #alerte #news #infos CLIQUE ICI ! x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.