Juventus | Spalletti vuole blindare la squadra

Spalletti vuole blindare la sua Juve La Juventus si è allenata ieri per proseguire la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Napoli. Mattia Perin ha continuato a lavorare a parte, ma resta l’ottimismo sulla possibilità che il portiere possa tornare a disposizione per il match di domenica. Il portiere L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti vuole blindare la squadra

Leggi anche questi approfondimenti

Napoli Juventus ? Luciano Spalletti, eroe del 3° Scudetto, torna a Napoli allo stadio Maradona, ma da avversario.. vestito bianconero, ma con lo scudetto cucito sul braccio... Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto ? Metti LIKE al p - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli- #Juventus sarà #Conte contro #Spalletti per la prima volta in gare ufficiali Vai su X

Spalletti vuole blindare la sua Juve e punta sulla crescita di Zhegrova - La Juventus, ieri, si è allenata per proseguire la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro il Napoli. Secondo tuttomercatoweb.com

Napoli-Juventus, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet Club - Juventus, il big match della quattordicesima giornata di Serie A Enilive. Riporta dazn.com

Rinnovo Yildiz, Balzarini precisa: «La distanza è davvero minima: la Juve deve muoversi». Il 10 bianconero vuole una garanzia, le ultime - Il nodo è la garanzia di vincere: l’ostacolo non è incolmabile, dipende più dalla Juventus Gianni Balzarini, sul suo canale You ... Si legge su juventusnews24.com

Napoli-Juve fra campo e mercato, l'apertura di Tuttosport: "L'affare s'ingrossa" - Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. tuttomercatoweb.com scrive

Miretti Juve, sirene dalla Serie A: diversi club sul centrocampista in vista di gennaio, svelata la posizione del club bianconero. Novità - Miretti Juve, il centrocampista è tornato centrale per Spalletti: dopo il no al Napoli in estate ora ci sono nuovi sondaggi, ma la società lo blinda La Juventus ha ritrovato una risorsa preziosa propr ... Segnala juventusnews24.com

Spalletti esalta la sua Juventus e manda un messaggio al Napoli: “Non conterà come verrò accolto” - Luciano Spalletti sorride per la vittoria della sua Juventus contro l'Udinese in Coppa Italia e poi risponde subito alla domanda sul suo ritorno a Napoli ... fanpage.it scrive