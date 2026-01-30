L’imprenditore italo-canadese Andrea Iervolino si trova al centro di un caso che mette in discussione trasparenza e controlli nel settore culturale. Dopo aver mosso le sue attività con un nuovo veicolo societario, Taic Funding, ora è sotto indagine per la gestione di 66 milioni di euro di “tax credit” congelati dal Ministero della Cultura. La Guardia di Finanza e la Procura di Roma stanno approfondendo, ma ancora nessuna accusa ufficiale o commento pubblico dai vertici ministeriali. Intanto, la sua figura rimane avvolta da un alone di mistero,

Lo scenario culturale e mediale italiano sta vivendo una fase che si potrebbe anche definire effervescente, se non fosse che ancora una volta permane un grande deficit di trasparenza e quindi prevale inquietante confusione, che rende ulteriormente debole l’azione di controllo e regolazione della mano pubblica: basti pensare alla modestia dell’intervento del Sottosegretario all’Informazione e Editoria Alberto Barachini (Forza Italia) in relazione alla imminente vendita del Gruppo Gedi, ovvero La Repubblica, La Stampa e HuffPost Italia e altro ancora. E che dire delle impetuose dinamiche erratiche di un imprenditore corsaro come il giovane (39 anni) imprenditore italo-canadese Andrea Iervolino?! Anche nel caso di Iervolino, la trasparenza non è certo la caratteristica dominante dei suoi business: per esempio, in questi ultimi tempi si muove con un ulteriore veicolo societario, la Taic Funding, di cui però non si riesce a sapere molto, se non che “Taic” è l’acronimo di The Andrea Iervolino Company. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’outsider Iervolino porta in Ungheria il biopic su Armani: una reazione al blocco dei crediti?

Approfondimenti su Andrea Iervolino

Il biopic su Giorgio Armani sarà girato in Ungheria, con la regia di un premio Oscar, Bobby Moresco.

Andrea Iervolino torna a difendere il suo biopic su Giorgio Armani, dopo le polemiche.

