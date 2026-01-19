Referendum giustizia scontro tra Di Pietro e lo storico Barbero l’ex PM | Lo stimo ma non ha letto la riforma

Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni tra figure pubbliche. Questa volta, l’ex PM Di Pietro e lo storico Alessandro Barbero si sono confrontati pubblicamente. Barbero, dichiarando il suo voto contrario, ha affermato di rispettare Di Pietro ma di non aver ancora letto la riforma in modo approfondito. La discussione continua a focalizzare l’attenzione sulla complessità delle questioni giudiziarie e sulle implicazioni del voto.

Alessandro Barbero rompe il silenzio e dichiara pubblicamente che voterà no al referendum sulla giustizia. Lo storico, molto seguito sui social, ha spiegato in un video le sue perplessità sulla riforma, scatenando un acceso confronto con Antonio Di Pietro, l’ex magistrato simbolo di Mani Pulite. Barbero ha inizialmente evitato di esporsi, considerando il referendum ormai diventato una battaglia tra destra e sinistra. Ma dopo aver studiato la riforma, ha sentito la necessità di chiarire alcuni aspetti che ritiene fraintesi nel dibattito pubblico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giusto dire NO (@giustodireno) Secondo lo storico piemontese, il referendum non riguarda davvero la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, perché questa separazione esiste già nella pratica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

