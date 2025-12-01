Dove vai se non sai chi sei? ASTERLOMBARDIA | da 7 anni al servizio degli studenti

Scoprire chi siamo è il primo passo per decidere dove andare. Da oltre vent’anni, ASTER rappresenta il punto di riferimento per migliaia di giovani italiani che si affacciano al mondo della formazione e del lavoro, offrendo loro strumenti, incontri e opportunità per una scelta consapevole e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it