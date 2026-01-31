La Chiesa l’ordine mondiale e la guerra | ho immaginato cosa direbbe oggi papa Francesco

Di fronte all’invasione dell’Ucraina e al caos che ne è seguito, i leader della Chiesa hanno ripetuto di fermarsi con le armi. Papa Francesco, come sempre, invita a cercare la pace e a evitare nuove escalation. I vescovi italiani si sono uniti a questa voce, chiedendo ai politici di trovare soluzioni diplomatiche invece di puntare sui nuovi armamenti. La situazione resta tesa, e la Chiesa continua a fare appelli per fermare la guerra.

Di fronte all'invasione dell'Ucraina e al crollo generale dell'ordine internazionale che ne è seguito, i vertici della Chiesa e del clero hanno spesso invitato i governanti al "non riarmo" unilaterale. Ma i governanti cattolici, infastiditi, respingono ed ignorano sistematicamente tali inviti. L'assenza di un messaggio univoco smentisce la vocazione della Chiesa ad essere 'sale della terra' e guida morale dell'Umanità. C'è bisogno di un confronto interno, pacato e franco. In questo articolo, e nei successivi, provo a immaginarne i termini, proponendo prese di posizione – spesso immaginarie, di cui sono l'unico responsabile – di eminenti esponenti del cristianesimo.

