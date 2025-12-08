Europa senza bussola | il piano di pace che alimenta la guerra e spinge l’ordine mondiale verso Est

Ilgiornaleditalia.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra declino del dollaro, BRICS in ascesa e un’UE ostaggio della propria russofobia, il nuovo “piano di pace” europeo appare come l’ennesima illusione bellicista destinata a fallire. L’asse mondiale si sposta: declino del dollaro e ascesa dei BRICS Mentre a Bruxelles si discute di presunte “st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

europa senza bussola il piano di pace che alimenta la guerra e spinge l8217ordine mondiale verso est

© Ilgiornaleditalia.it - Europa senza bussola: il “piano di pace” che alimenta la guerra e spinge l’ordine mondiale verso Est

Scopri altri approfondimenti

europa senza bussola pianoEuropa senza bussola: quando la Francia vacilla, la Germania avanza - La battaglia sugli asset russi immobilizzati in Europa è solo l’ultima scena di un dramma politico che va ben oltre la questione finanziaria. Come scrive mediterranews.org

Cerca Video su questo argomento: Europa Senza Bussola Piano