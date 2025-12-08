Europa senza bussola | il piano di pace che alimenta la guerra e spinge l’ordine mondiale verso Est
Tra declino del dollaro, BRICS in ascesa e un’UE ostaggio della propria russofobia, il nuovo “piano di pace” europeo appare come l’ennesima illusione bellicista destinata a fallire. L’asse mondiale si sposta: declino del dollaro e ascesa dei BRICS Mentre a Bruxelles si discute di presunte “st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Ucraina e alleanze: l'Europa alla ricerca di una bussola?America-Cina dell'8 dicembre Vai su X
La Commissione europea presenta la nuova Bussola per la Cultura, la visione che rimette arte, creatività e patrimonio al centro del futuro dell’Europa. Un piano che sostiene gli artisti, rafforza i diritti culturali, investe nei giovani, affronta le sfide dell’IA e pr - facebook.com Vai su Facebook
Europa senza bussola: quando la Francia vacilla, la Germania avanza - La battaglia sugli asset russi immobilizzati in Europa è solo l’ultima scena di un dramma politico che va ben oltre la questione finanziaria. Come scrive mediterranews.org