La bufala sulla Groenlandia che bandirebbe Trump e i suoi discendenti per 100 generazioni

La notizia che la Groenlandia avrebbe approvato una legge per bandire Donald Trump e i suoi discendenti circola sui social, ma si tratta di una bufala. Diverse condivisioni su Facebook riportano questa fake news senza alcuna fonte affidabile. In realtà, non c’è nessuna legge del genere e si tratta solo di una voce infondata che circola online.

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui ) riportano la “notizia” riguardante l’approvazione di una legge in Groenlandia che dichiarerebbe Donald Trump e i suoi discendenti persone non gradite nel Paese. La narrazione appare plausibile in virtù degli attriti col governo americano, interessato a impossessarsi dell’isola. Ma si è arrivati davvero a tanto? Per chi ha fretta:. No ci sono riscontri dell’esame di una legge che renderebbe Trump e i suoi discendenti persone non gradite in Groenlandia.. La fonte è un account satirico su X.com.. Analisi. Le condivisioni riguardanti la legge della Groenlandia riportano la seguente didascalia: Il conflitto politico sull’Artico ha raggiunto un culmine bizzarro e altamente simbolico, quando il parlamento della Groenlandia, l’Inatsisartut, ha introdotto una legislazione senza precedenti rivolta direttamente contro il Presidente degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Open.online

Recenti documenti statunitensi smentiscono le affermazioni di Donald Trump sulla sovranità danese della Groenlandia.

Recentemente si è diffusa una notizia riguardante Donald Trump e la Groenlandia, con affermazioni che sostengono una presunta sovranità danese sulla regione.

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

