Recenti documenti statunitensi smentiscono le affermazioni di Donald Trump sulla sovranità danese della Groenlandia. Il messaggio inviato al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre contiene diverse dichiarazioni false, tra cui quelle relative al Premio Nobel per la Pace e alle guerre che avrebbe “interrotto”. Queste precisazioni contribuiscono a chiarire la reale posizione degli Stati Uniti in merito alla questione groenlandese.

Il messaggio inviato da Donald Trump al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre contiene almeno tre affermazioni false: due riguardano il Premio Nobel per la Pace e le presunte guerre che avrebbe “fermato”, la terza – politicamente la più rilevante – riguarda la sovranità della Groenlandia. A smentire il presidente americano, su quest’ultimo punto, non sono prese di posizione europee, ma documenti ufficiali degli Stati Uniti. Riproponiamo l’ottima ricostruzione di David Puente su Open. Il messaggio a Oslo. Nel testo indirizzato al premier norvegese, Trump accusa implicitamente la Norvegia di aver deciso di non assegnargli il Premio Nobel per la Pace, rivendicando di aver “fermato otto guerre”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La bufala di Trump sulla sovranità danese della Groenlandia è smentita dagli stessi documenti Usa

La bufala di Donald Trump sulla sovranità danese della Groenlandia, smentita dai documenti USARecentemente si è diffusa una notizia riguardante Donald Trump e la Groenlandia, con affermazioni che sostengono una presunta sovranità danese sulla regione.

Groenlandia, il documento americano del 1916 che smentisce Trump sulla sovranità daneseUn documento statunitense del 1916 chiarisce la posizione degli Stati Uniti sulla sovranità della Groenlandia, confutando le recenti affermazioni di Donald Trump in merito.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Uno studio del Cato Institute smonta la bufala dell’invasione di migranti ai tempi di Biden; Cosa non va nella ricetta di Trump per l’economia americana. Report Economist; Trump Phone, quei 600.000 preordini non esistono: ecco chi ha creato la fake news che ha ingannato tutti.

La bufala di Donald Trump sulla sovranità danese della Groenlandia, smentita dai documenti USA - A smentirla è il sito del Dipartimento di Stato americano con un documento del 1916 L'articolo La bufala di Donald Trump sulla sovranità danese della Groenlandia, smentita dai documenti USA proviene d ... msn.com

Le bufale di Trump sulla Groenlandia smontate punto per punto e cosa succede davvero - Gran parte di ciò che Washington cerca nell'Artico lo avrebbe già senza aprire una crisi gigantesca con alleati europei ... today.it

L'importanza strategica della Groenlandia, perché Trump vuole annetterla agli Usa

Dal blitz in Venezuela per ridurre il costo della benzina agli annunci su carte di credito e mutui: ora Trump prende sul serio l’emergenza prezzi che definiva "bufala" x.com

Ancora tensioni sulla Groenlandia, con Trump che non arretra rispetto alle sue mire sull'isola e alle sue minacce di dazi ai Paesi contrari https://shorturl.at/vd7ZV facebook