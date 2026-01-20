La bufala di Donald Trump sulla sovranità danese della Groenlandia smentita dai documenti USA

Recentemente si è diffusa una notizia riguardante Donald Trump e la Groenlandia, con affermazioni che sostengono una presunta sovranità danese sulla regione. Tuttavia, fonti ufficiali e documenti statunitensi hanno chiarito che tali dichiarazioni sono infondate. In questo articolo, analizziamo i dettagli e smontiamo le false informazioni che circolano riguardo a questa vicenda, offrendo un'informazione precisa e verificata.

Il messaggio scritto da Donald Trump e indirizzato al primo ministro norvegese Jonas Gahr Store contiene tre grosse bufale. Le prime riguardano il Premio Nobel per la Pace e le fantomatiche guerre che avrebbe "fermato" (ne parliamo qui ), mentre l'ultima riguarda la sovranità della Groenlandia. A smentire il Presidente americano, soprattutto sul territorio artico, non sono dichiarazioni di Oslo o Copenaghen, ma dai documenti ufficiali degli Stati Uniti. Per chi ha fretta. Nel 1916 gli Stati Uniti riconobbero ufficialmente la sovranità danese sull'intera isola.. Trump sbaglia anche sul Premio Nobel per la Pace, che non viene assegnato o compromesso dal governo norvegese.

