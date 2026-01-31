Kristol | Ormai l’America è governata da un regime Le elezioni sono a rischio

Il dibattito politico negli Stati Uniti si infiamma dopo le parole di un noto esponente del conservatorismo. Kristol ha dichiarato che ormai l’America sarebbe sotto un regime e che le elezioni sono a rischio. Le sue parole hanno scosso l’intero panorama politico e alimentano nuove tensioni nel Paese.

Il dibattito politico negli Stati Uniti si è acceso in maniera inedita dopo le dichiarazioni di un personaggio storico del conservatorismo americano, che ha lanciato un allarme di portata epocale. Il leader dei neoconservatori repubblicani ha affermato che l'America non è più governata da un sistema democratico, ma da un regime, mettendo in discussione la stessa integrità delle prossime elezioni presidenziali. L'analisi, avanzata in un'intervista rilasciata a un giornale internazionale, ha suscitato scalpore non solo negli ambienti politici, ma anche tra gli osservatori del sistema democratico globale.

