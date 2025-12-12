Sciopero Landini da Firenze critica il governo | Siamo ormai a un regime ci raccontano un Paese che non c’è

Durante uno sciopero di vasta partecipazione a Firenze, il leader sindacale Landini ha criticato aspramente il governo, definendolo come un regime e sottolineando la richiesta di un cambiamento in un Paese che sembra aver perso la propria voce. La manifestazione ha evidenziato la volontà di una parte della popolazione di opporsi alle disuguaglianze e alle politiche percepite come ingiuste.

"La grande partecipazione che vediamo oggi dimostra che c'è un Paese che chiede un cambio di rotta e non si rassegna all'idea che le disuguaglianze siano inevitabili", ha dichiarato sottolineando il successo dello sciopero.

Sciopero generale di Landini: il sindacato che sciopera contro tutto… tranne se stesso

Sciopero generale di Landini: il sindacato che sciopera contro tutto… tranne se stesso