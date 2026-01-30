addio a powell trump pronto a scegliere kevin warsh per guidare la fed

Il presidente Trump sta per annunciare la sua scelta per la guida della Federal Reserve. Secondo il New York Times, potrebbe nominare Kevin Warsh al posto di Jerome Powell. La decisione arriva in un momento delicato per l’economia americana, e l’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Secondo un’anticipazione del New York Times, Donald Trump è pronto ad annunciare nelle prossime ore la scelta di Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve al posto di Jerome Powell. Una decisione che, se confermata, segnerebbe una svolta significativa nella guida della banca centrale americana e che riaccende il dibattito sull’indipendenza della politica monetaria dagli impulsi della Casa Bianca. Trump avrebbe incontrato Warsh alla Casa Bianca giovedì, lasciando poi intendere ai giornalisti di essere vicino a nominare una figura “nota a tutti nel mondo finanziario”. Un indizio che molti osservatori hanno interpretato come un riferimento proprio all’ex governatore della Fed, già considerato dal presidente durante il suo primo mandato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

