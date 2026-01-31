Keir Starmer è arrivato a Tokyo per incontrare la premier Sanae Takaichi. I due hanno discusso di questioni bilaterali durante un vertice durato circa un’ora. La visita del leader britannico rappresenta un passo importante nelle relazioni tra Londra e Tokyo.

(LaPresse) Il primo ministro britannico Keir Starmer ha incontrato a Tokyo la sua omologa giapponese Sanae Takaichi per un vertice bilaterale. La tappa in Giappone segna la conclusione della visita di Starmer in Asia. Nei giorni precedenti, il premier era stato in Cina, dove ha incontrato i principali leader del Paese, tra cui il presidente Xi Jinping. Durante i colloqui, le parti hanno ribadito l’impegno a costruire un partenariato strategico stabile e di lungo periodo, un segnale di distensione dopo anni di relazioni segnate da tensioni tra Londra e Pechino. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Keir Starmer in Giappone: incontro a Tokyo con la premier Sanae Takaichi

Approfondimenti su Keir Starmer Giappone

Giorgia Meloni e Sanae Takaichi, entrambe leader di governi conservatori e prime ministre rispettivamente in Italia e Giappone, si sono incontrate a Tokyo.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, è arrivata a Tokyo, dove domani si terrà un incontro bilaterale con la premier Sanae Takaichi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Keir Starmer Giappone

Argomenti discussi: Starmer viaggia in Cina e poi in Giappone, il governo Gb formalizza la visita; Vertice Takaichi-Starmer: impegno a rafforzare cooperazione tra Giappone e Regno Unito su difesa e sicurezza economica; Viaggio senza visto in Cina per 30 giorni? Nuovo accordo annunciato per i viaggiatori del Regno Unito dopo il viaggio di Keir Starmer a Pechino; Uk, per anni spiati i telefoni degli staff di tre Primi ministri. Sospetti sulla Cina.

Giappone-Regno Unito: sicurezza digitale, cooperazione elevata a partenariato ciberneticoLa prima ministra del Giappone Takaichi Sanae e il premier britannico Keir Starmer hanno concordato di elevare la cooperazione tra i ... agenzianova.com

Giappone-Regno Unito: Takaichi e Starmer concorderanno intesa su difesa e sicurezza economicaI leader di Giappone e Regno Unito dovrebbero concordare oggi il rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambiti che spaziano ... agenzianova.com

Durante il suo viaggio in Cina il primo ministro inglese, Keir Starmer, ha detto ai giornalisti di Politico che vuole portare il Regno Unito più a fondo all’interno del mercato unico dell’Unione europea, laddove ciò sia “nell’interesse nazionale” britannico, se Bruxel - facebook.com facebook

Keir Starmer è solo l’ultimo leader occidentale ad andare da Xi Jinping x.com