La Juventus continua a spingere forte per portare Randal Kolo Muani a Torino. I bianconeri lavorano senza sosta, anche se Tottenham e PSG resistono e vogliono tenere il giocatore. La trattativa resta aperta fino all’ultimo minuto del mercato invernale.

La Juventus spinge fino all’ultimo respiro del calciomercato invernale 2026 per riportare Randal Kolo Muani a Torino, con la trattativa che resta aperta e ad oltranza nonostante le resistenze di Tottenham e PSG. Il francese, 27 anni, continua a manifestare una smania evidente per il ritorno in bianconero: dopo l’esperienza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: trattative aperte per Kolo Muani

Approfondimenti su Juventus Trattative

La Juventus torna a parlare di attaccanti e riapre con decisione la pista per Randal Kolo Muani.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

JUVE: in attacco meglio KOLO MUANI o...

Ultime notizie su Juventus Trattative

Argomenti discussi: Le notizie di calciomercato del 23 gennaio 2026: la Juve ha preso En-Nesyri. Il Napoli dopo Giovane si fionda su Juanlu; Calciomercato 2026: news, indiscrezioni e trattative del 28 gennaio; Juve, un terzino a parametro zero per l'estate: Celik il preferito, alternativa Mingueza; Calciomercato in diretta: Inzaghi vuole Kean. Lazio, è fatta per Maldini.

Pagina 2 | Muro Tottenham, Kolo Muani bloccato: l'intreccio Premier non decolla e Juve stoppataBianconeri ancora alla ricerca di un rinforzo in attacco: la trattativa per l'attaccante francese sembrava potersi sbloccare ma gli Spurs hanno deciso di imporsi così ... tuttosport.com

Juventus, attesi nuovi contatti per Kolo Muani, ma dipenderà tutto dal TottenhamLa Juventus proverà a prendere Randal Kolo Muani, ma la palla è in mano al Tottenham che deve decidere se liberarlo. it.blastingnews.com

Spalletti: "Allenamento invisibile, Yildiz alieno e cuore Adzic, vi spiego. Su Kolo Muani e mercato..." facebook

La #Juventus non ha perso le speranze per #KoloMuani, i bianconeri stanno lavorando duramente per sbloccare la situazione, anche grazie alla volontà del francese. Kolo Muani sta facendo di tutto, con una forte volontà, sta provando a liberarsi dalla sit x.com