La Juventus si appresta a scendere in campo contro il Parma nel posticipo della 23ª giornata di Serie A. Domenica 1° febbraio alle 20:45, allo Stadio Ennio Tardini, i bianconeri vogliono tornare alla vittoria. La squadra di Allegri si presenta con qualche novità, tra cui il ritorno di David dal primo minuto. I tifosi sono ansiosi di vedere come reagirà la squadra dopo le ultime partite, e il pubblico parmense si prepara a un match acceso.

La Juventus si prepara al posticipo della 23ª giornata di Serie A 202526 contro il Parma, in programma domenica 1° febbraio 2026 alle 20:45 allo Stadio Ennio Tardini. Dopo il deludente 0-0 in Champions League contro il Monaco (28 gennaio), con turnover che ha evidenziato limiti nelle seconde linee, Luciano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus-Parma: David torna dal primo minuto

Approfondimenti su Juventus Parma

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

JUVENTUS-PARMA 2-0: CON DAVID E VLAHOVIC NON SERVE ALTRO

Ultime notizie su Juventus Parma

Argomenti discussi: Juve, le ultime verso il Parma: Spalletti rilancia Di Gregorio, David e tutti gli altri big dal 1'; Il Parma punta sul Tardini, la Juve ritrova David e i suoi gol Serie A Enilive; Parma-Juventus: dove vederla (tv e streaming), orario, le probabili formazioni, classifica e calendario della Serie A; Juventus, dal dubbio Conceicao a David e McKennie: la probabile formazione per il Parma.

Probabili formazioni Parma Juve: tornano i ‘titolarissimi’ ma Spalletti ha messo in preallarme lui in vista dell’importante sfida del TardiniProbabili formazioni Parma Juve: tornano i ‘titolarissimi’ ma Spalletti ha messo in preallarme lui in vista dell’importante sfida del Tardini La rincorsa della Juventus verso il quarto posto riprende ... juventusnews24.com

Contro il Parma torna la Juventus dei titolari: dubbio Conceicao, le probabili scelte di SpallettiLa Juventus si prepara a sfidare il Parma, Spalletti cambierà rispetto alla partita di Champions League: la probabile formazione dei bianconeri. msn.com

Parma, Nicolussi Caviglia aspetta la Juventus: 'Partita importante per me' - facebook.com facebook

Calcio: il Parma verso la Juventus con tre nuovi acquisti. Out Valenti infortunato, probabile debutto di Nicolussi Caviglia #ANSA x.com