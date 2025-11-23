Ternana Juventus Next Gen LIVE | Mazur titolare torna Guerra dal primo minuto Le scelte ufficiali di Brambilla
di Marco Baridon Ternana Juventus Next Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen è a caccia di continuità: dopo il successo col Forlì, che ha rischiarato le nubi delle 6 sconfitte in 7 partite, i bianconeri di Brambilla sono ospiti della Ternana. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ternana Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 14.30 Migliore in campo Juventus Next Gen. Al termine del match Ternana Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. Reti: Ternana: D’Alterio; Vallocchia, Romeo, Dubickas, Garetto, Capuano, Donati, Ferrante, Orellana, Ndrecka, Martella. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Il pullman della Ternana calcio in partenza per il Liberati. Alle 14 e 30 si gioca: Ternana- Juventus Next Gen Vai su Facebook
(TS) "Ternana - Juventus NextGen ore 14:30, le probabili formazioni" ? ow.ly/546x50Xwr1u Vai su X
Ternana-Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus Next Gen di Domenica 23 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net
LIVE – TERNANA-JUVENTUS NEXT GEN, le formazioni ufficiali - Juventus Next Gen gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone B. Segnala ternananews.it
Ternana-Juventus Next Gen: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - La Ternana torna ad affrontare la seconda squadra della Juventus dopo quella sfortunata finale di Coppa Italia di Serie C della stagione 2019/2020. Scrive ternananews.it