Juventus Theo Hernandez in arrivo e Joao Mario ai saluti

La Juventus si trova in una fase di rinnovamento, con il possibile addio di Joao Mario e il ritorno di Theo Hernandez in Italia. Le trattative e le voci di mercato si susseguono, indicando un’estate all’insegna dei cambiamenti per i bianconeri. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali per capire le prossime mosse della società e le eventuali conferme o smentite.

Porte girevoli sulle corsie bianconere: Joao Mario sembra ormai ai saluti, mentre si rincorrono i rumor sul possibile ritorno di Theo Hernandez in Italia, con Torino come possibile destinazione. La pista Theo Hernandez In base a quanto riportato da Carlo Pellegatti sul suo profilo Youtube, Theo Hernandez vuole tornare in Italia

