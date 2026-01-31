Juventus beffata il Milan sta chiudendo per Mateta

Da ilprimatonazionale.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si trova di nuovo a mani vuote. Il Milan sta per chiudere l’affare con Jean Philippe Mateta, l’attaccante che la società bianconera aveva messo nel mirino. La trattativa è in fase avanzata e ormai manca poco prima di vedere il calciatore nel nuovo club. La Juventus, invece, deve riconsiderare le proprie strategie dopo questa beffa.

Mateta nuovo giocatore della Juventus Juventus clamorosamente beffata. Il Milan sta chiudendo la trattativa per Jean Philippe Mateta, attaccante che era stato obbiettivo bianconero. Come riporta Romano, i rossoneri hanno praticamente bloccato Mateta per giugno e sta spingendo per averlo già a gennaio. Il Crystal Palace, che non ha convocato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus beffata il milan sta chiudendo per mateta

© Ilprimatonazionale.it - Juventus beffata, il Milan sta chiudendo per Mateta

Approfondimenti su Juventus Milan

Milan, colpo in attacco: può arrivare Mateta. Juventus beffata

Questa mattina si fa sempre più concreta l’ipotesi che Mateta possa approdare al Milan.

Juventus, opzione Mateta per il Milan: i rossoneri chiedono informazioni

Il Milan ha mostrato interesse per l’attaccante francese Jean-Philippe Mateta, attualmente al Crystal Palace.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Juventus Milan

Argomenti discussi: Milan, clamoroso scippo alla Juventus! Arriva lui, che colpo; Calciomercato Milan, Mateta potrebbe concretizzarsi a breve; Milan colpo in attacco | può arrivare Mateta Juventus beffata; Calciomercato Milan, assalto a Mateta: Juventus a rischio beffa.

Milan, è il giorno di Mateta: prima le visite mediche, poi la firma. Juve beffata!Inseguito invano in estate e vicino alla Juve nelle scorse settimane, l'attaccante francese è ormai prossimo a vestire il rossonero ... tuttosport.com

juventus beffata il milanMilan, colpo in attacco: può arrivare Mateta. Juventus beffataIl calciomercato invernale del 2026 sta vivendo ore di frenesia assoluta e il centro di gravità permanente di queste trattative sembra essersi spostato ... thesocialpost.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.