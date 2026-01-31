La Juventus si trova di nuovo a mani vuote. Il Milan sta per chiudere l’affare con Jean Philippe Mateta, l’attaccante che la società bianconera aveva messo nel mirino. La trattativa è in fase avanzata e ormai manca poco prima di vedere il calciatore nel nuovo club. La Juventus, invece, deve riconsiderare le proprie strategie dopo questa beffa.

Mateta nuovo giocatore della Juventus Juventus clamorosamente beffata. Il Milan sta chiudendo la trattativa per Jean Philippe Mateta, attaccante che era stato obbiettivo bianconero. Come riporta Romano, i rossoneri hanno praticamente bloccato Mateta per giugno e sta spingendo per averlo già a gennaio. Il Crystal Palace, che non ha convocato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus beffata, il Milan sta chiudendo per Mateta

Questa mattina si fa sempre più concreta l’ipotesi che Mateta possa approdare al Milan.

Il Milan ha mostrato interesse per l’attaccante francese Jean-Philippe Mateta, attualmente al Crystal Palace.

