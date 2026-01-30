Milan colpo in attacco | può arrivare Mateta Juventus beffata

Questa mattina si fa sempre più concreta l’ipotesi che Mateta possa approdare al Milan. I rossoneri stanno accelerando sui dettagli, cercando di chiudere l’affare prima della fine della sessione di mercato. La Juventus, invece, si vede sfuggire l’opportunità e rischia di perdere un colpo importante. La corsa al centravanti si infiamma, mentre le trattative tra le due big italiane si fanno sempre più intense.

Il calciomercato invernale del 2026 sta vivendo ore di frenesia assoluta e il centro di gravità permanente di queste trattative sembra essersi spostato improvvisamente sull’asse che collega Londra a Milano. Le ultime indiscrezioni che filtrano dalla Francia, e in particolare le autorevoli conferme lanciate dalla testata L’Equipe, descrivono una situazione in rapidissima evoluzione che vede il Milan protagonista di un colpo di scena quasi inaspettato. Quella che doveva essere un’operazione impostata con calma per la sessione estiva si è trasformata in una vera e propria corsa contro il tempo per anticipare l’arrivo a Milanello di Jean-Philippe Mateta, il centravanti che sta impressionando in Premier League con la maglia del Crystal Palace. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il calciomercato invernale del Milan potrebbe vedere l'ingaggio di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace.

La Juventus lavora per rafforzare il reparto offensivo già a partire dalla prossima finestra di mercato di gennaio.

