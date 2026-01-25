Juventus opzione Mateta per il Milan | i rossoneri chiedono informazioni

Il Milan ha mostrato interesse per l’attaccante francese Jean-Philippe Mateta, attualmente al Crystal Palace. Dopo aver avviato contatti con la Juventus nelle settimane scorse, i rossoneri hanno richiesto ulteriori informazioni sul giocatore. La situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane, mentre le trattative tra le parti continuano a svilupparsi.

Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, dopo avere dialogato con la Vecchia Signora nelle scorse settimane, sembra ora nel mirino del Milan. Il calciatore francese ha espresso la volontà di cambiare aria e sembra apprezzare molto l’idea Serie A. La Juve abbandona la pista Mateta, il Milan ci pensa. La Juventus aveva cercato in tutti i modi di trovare un accordo con il Palace, nella speranza di avere Mateta ad una cifra inferiore ai 40 milioni di euro pretesi dal club inglese. La richiesta non si è abbassata, così il d.s. Ottolini ha deciso di virare per Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahce, con il quale la trattativa è ormai in chiusura.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus: l’opzione Mateta sfumaLa Juventus prosegue la sua ricerca di un attaccante durante la sessione di mercato di gennaio 2026.

Juventus, ancora distanza con il Palace per Mateta. Dentro o fuori nelle prossime oreLa Juventus è sempre alla ricerca di una punta per il proprio attacco. I contatti documentati ieri per Mateta non hanno ancora portato al risultato. tuttomercatoweb.com

Juventus-Mateta, niente telenovela: risposta attesa a breve. Il Crystal Palace chiede l’obbligo con l’EuropaJuventus-Mateta, niente telenovela: risposta attesa a breve. Il Crystal Palace chiede l’obbligo con l’Europa Evitare una nuova telenovela di mercato. È questa la ... tuttojuve.com

Assurdo. En Nesyri non ha ancora accettato la proposta della Juventus. Starebbe ancora valutando l’opzione del ritorno al Siviglia. Ma davvero dobbiamo aspettare e sperare in questo qui Abbiamo tenuto Ottolini 3 giorni in Turchia per convincere tale En - facebook.com facebook

#EnNesyri non ha ancora accettato la proposta della #Juventus. C’è in ballo anche l’opzione #Siviglia e il marocchino prende tempo @ilbianconerocom x.com