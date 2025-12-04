Lazio-Milan 1-0 | Zaccagni fa volare Sarri ai quarti di Coppa Italia
La Lazio vince per uno a zero contro il Milan e accede ai quarti di Coppa Italia. La squadra di Sarri (in campo con il lutto al braccio per la scomparsa di Pietrangeli) supera i rossoneri grazie ad un colpo di testa di capitan Zaccagni (il migliore) che all'80esimo batte Maignan con una splendida. 🔗 Leggi su Romatoday.it
