Kolo Muani Juve in pressing totale | lo hanno chiamato anche alcuni ex compagni Il retroscena

La Juventus ha intensificato il pressing su Kolo Muani e alcuni ex compagni hanno chiamato il francese per convincerlo. La trattativa è calda e le prossime ore saranno decisive per capire se si chiuderà. I bianconeri vogliono fortemente il giocatore e stanno facendo di tutto per portarlo a Torino.

Kolo Muani, Juve in pressing totale: lo hanno chiamato anche alcuni compagni. Il retroscena sulla trattativa per l’attaccante francese. Il mercato invernale della Juventus è entrato ufficialmente nella sua fase più calda, con i riflettori puntati su un clamoroso ritorno di fiamma. Fabrizio Romano, nel suo ultimo aggiornamento video, ha descritto minuziosamente la strategia bianconera per riportare a Torino Randal Kolo Muani, sottolineando come la società stia agendo su più livelli: « La Juventus oggi cercherà di capire se il Tottenham darà apertura all’uscita di Randal Kolo Muani o meno. La Juventus sino ad oggi ha concentrato i suoi sforzi, in maniera positiva, con chi è vicino al giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

I giocatori della Juventus hanno fatto un gesto chiaro nello spogliatoio: stanno spingendo Kolo Muani a tornare, cercando di convincerlo a vestire di nuovo la maglia bianconera.

La Juventus continua a monitorare da vicino la trattativa per Randal Kolo Muani.

