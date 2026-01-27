La Juventus continua a monitorare da vicino la trattativa per Randal Kolo Muani. I contatti tra il club e l’entourage del giocatore si intensificano, mentre la società aspetta una reazione definitiva dall’attaccante. L’obiettivo è rafforzare l’attacco nelle ultime ore di mercato, in un contesto di crescente interesse e pressing da parte della squadra bianconera.

Kolo Muani Juve, trattativa confermata: nuovi contatti e pressing bianconero. Il club attende la mossa del giocatore

Approfondimenti su Kolo Muani Juve

In questo articolo vengono aggiornate le ultime novità sulla trattativa tra Kolo Muani e la Juventus.

La Juventus sta considerando un possibile ritorno di Kolo Muani, con i primi contatti avviati.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Kolo Muani Juve

Argomenti discussi: Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma? No del Tottenham (e del PSG): il retroscena; La Juventus ripensa a Kolo Muani: spiragli di una partenza dal Tottenham, quando può arrivare l'attaccante francese; Randal Kolo Muani fa sognare i tifosi della Juventus con un solo gesto: ecco cosa è successo dopo Juve-Napoli.

