Juve Roma, diramata la lista dei convocati: decisioni su Milik, Cabal e Rugani. Out in cinque, le scelte di Spalletti L’attesa è terminata: a poche ore dal fischio d’inizio del big match contro la Roma, in programma questa sera alle 20:45 all’Allianz Stadium, Luciano Spalletti ha ufficializzato la lista dei convocati. Le scelte del tecnico, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juve Roma, i convocati bianconeri per la sfida di Serie A: ecco la decisione su Milik, Cabal e Rugani. Cinque assenti, la lista

Leggi anche: Convocati Juve per la Roma, ufficiale il ritorno di Milik: la decisione finale su Cabal e Rugani. In 4 assenti, la lista completa

Leggi anche: Convocati Juve per la Fiorentina, la decisione su Vlahovic: tornano Cabal e Kelly, in quattro assenti. La lista ufficiale di Spalletti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Serie A | I convocati per Bologna-Juventus; Convocati Roma contro la Juventus: difesa a pezzi e la scelta di Gasperini su Dybala; Juve, colpo di scena verso la Roma: Spalletti ritrova Milik dopo un calvario infinito; Spalletti: Milik convocato, Bremer gioca. Bella Juve? Meglio avere i vestiti stropicciati ma....

Spalletti perde un difensore e ritrova Milik: i convocati Juve per la Roma - I bianconeri in campo questa sera all'Allianz per continuare a restare agganciati al quarto posto: per il tecnico toscano un paio di assenze pesanti ... tuttosport.com