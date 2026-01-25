Recentemente si è diffusa la notizia che il trasferimento di En-Nesyri alla Juventus fosse ormai definito. Tuttosport ha evidenziato che l’accordo sembrava concluso, ma successivamente si è verificata una frenata imprevista nel mercato. Questa situazione solleva dubbi sulle prossime mosse del club e sull’evoluzione della trattativa, rimanendo comunque un argomento di interesse per i tifosi e gli analisti di calcio.

2026-01-25 00:39:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: En-Nesyri -Juve, tutto fatto. O forse no. La trattativa per l’attaccante in forza al Fenerbahce, che ha ricevuto il blitz a Istanbul di Ottolini, potrebbe conoscere risvolti inattesi (e amari) per la Vecchia Signora. Nonostante infatti il ds bianconero abbia incassato l’ok dell’ex Siviglia e definito l’accordo con i Canarini per il prestito con diritto di riscatto da circa 5 milioni (accordo che lascia sospesi i 20 milioni necessari a sciogliere la clausola per l’acquisto), En-Nesyri non ha ancora deciso di imbarcarsi sul volo per Torino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – En-Nesyri e la Juve, dal sì alla clamorosa frenata di mercato: cosa sta succedendo

En-Nesyri Juve, si spinge per l’attaccante del Fenerbahce. Missione di Ottolini a Istanbul per chiudere l’affare, cosa sta succedendoEn-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, è al centro di un possibile trasferimento alla Juventus.

En-Nesyri-Juve, che frenata. Lui aspetta il Siviglia, la Signora si sta stancandoEn-Nesyri attende il Siviglia, mentre la Juve mostra segnali di stanchezza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: En-Nesyri-Juve, accordo totale: cifre e dettagli. Perché non è un acquisto da panico o da reso; Accostato al Napoli, En-Nesyri si appresta a essere un giocatore della Juve – TS; FLASH| Via libera per En-Nesyri: c'è l'ok del presidente del Fenerbahce; En-Nesyri e la Juve, dal sì alla clamorosa frenata di mercato: cosa sta succedendo.

En-Nesyri e la Juve, dal sì alla clamorosa frenata di mercato: cosa sta succedendoSembrava tutto fatto per l’arrivo dell’attaccante marocchino a Torino, ma nelle ultime ore la trattativa si è improvvisamente complicata ... tuttosport.com

Perché per En-Nesyri alla Juve non è ancora fatta anche il Fenerbahce ha accettato l’offerta bianconeraLa Juventus ha l'accordo col Fenerbahce per En-Nesyri, ma l'affare è ancora in stallo: il giocatore prende tempo tra formula del prestito e pressing del ... fanpage.it

En-Nesyri e la Juve, dal sì alla clamorosa frenata di mercato: cosa sta succedendo - facebook.com facebook

Juve, Ottolini ha convinto il Fenerbahce ma non En-Nesyri: l'attaccante pensa al Siviglia e prende tempo #juventus #mercato #En-Nesyri #McKennie x.com