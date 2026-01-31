Lorenzo Cherubini, conosciuto come Jovanotti, ha ricevuto il titolo di Commendatore dal Presidente Mattarella al Quirinale. Durante la cerimonia, il cantante ha dedicato l’onorificenza ai suoi fan e alla famiglia, visibilmente emozionato. È stato un momento semplice, ma importante, che ha sottolineato il suo percorso artistico e umano.

Lorenzo Cherubini Jovanotti ha sorpreso i suoi follower con un annuncio. Il celebre artista toscano ha infatti ufficializzato la sua nomina a Commendatore della Repubblica, un riconoscimento prestigioso giunto direttamente dal Palazzo del Quirinale per volontà del Presidente Sergio Mattarella. Con la consueta energia, Jovanotti ha mostrato con orgoglio la targa ufficiale ricevuta. "Sono Commendatore ed è un grande onore che voglio condividere con voi, perché è un riconoscimento legato al mio lavoro di artista", ha raccontato nel video.

Jovanotti è Commendatore: il prestigioso omaggio di Mattarella

Jovanotti ha ricevuto un’onorificenza dal Quirinale.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto la nomina a commendatore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

