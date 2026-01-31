Jovanotti ha ricevuto un’onorificenza dal Quirinale. Il cantante ha annunciato di essere diventato ufficialmente Commendatore della Repubblica, conseguita direttamente dal presidente Mattarella. Con un sorriso, ha detto di aver ricevuto questa distinzione e di sentirsi onorato.

"Ho ricevuto dal Quirinale, dal presidente Mattarella, un’onorificenza: da oggi sono Commendatore della Repubblica. Ho anche la spilla". Con un video sui social, con tanto di cravatta e doppiopetto, Jovanotti (nella foto) condivide con il suo pubblico il riconoscimento ottenuto. "Sono Commendatore ed è un grande onore, che voglio condividere con voi, perché è un onore legato al lavoro, al mio lavoro di artista. E mi fa piacere che ci sia scritto Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Quindi vi riguarda: io sono ‘in arte Jovanottì grazie a chi rende possibile questa arte". Un pensiero va ovviamente alla sua famiglia: "Mi viene da pensare ai miei genitori: sarebbero molto orgogliosi di questo ragazzino che scappava per fare il dj". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Jovanotti in doppio petto: "Io commendatore"

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto la nomina a commendatore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

