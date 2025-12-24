John Elkann vende La Stampa i giornalisti vivono un Natale angosciato | La nostra richiesta è rimasta lettera morta

"Inutile dire che il nostro Natale sarà tutt'altro che sereno". Ci sono amarezza e preoccupazione nella nuova nota del Comitato dei giornalisti de La Stampa pubblicata oggi, 24 dicembre. Fa riferimento all'intenzione dell'editore John Elkann di vendere al più presto tutto il gruppo.

John Elkann cala la maschera e ufficializza la vendita de La Stampa, giornalisti sconcertati non fanno uscire il quotidiano - In realtà, come è chiaro da tempo, sono mesi che Elkann discute con diversi interlocutori per definire la cifra della cessione del gruppo Gedi. torinotoday.it

John Elkann vende La Stampa, Littizzetto "con un filo d'ansia" gli scrive la letterina: "Non ci sono solo i soldi nel mondo" - "Caro John Elkann, in finanza detto lupo fratello di Lapo, dell'Italia Stellantis cometa, stalliere di cavallino Ferrari. torinotoday.it

