Novak Djokovic, prossimo ai 39 anni, si conferma tra i protagonisti del tennis mondiale, con uno sguardo rivolto già alla stagione 2026. La sua determinazione e ambizione rimangono intatte, annunciando una nuova fase della sua carriera ricca di sfide e obiettivi ambiziosi.

© Liberoquotidiano.it - Novak Djokovic, una mossa clamorosa per stendere Jannik Sinner

Novak Djokovic, prossimo ai 39 anni, non sembra intenzionato a rallentare e guarda già alla stagione 2026 con ambizione. Dopo aver chiuso il 2025 trionfando all’Atp 250 di Atene contro Lorenzo Musetti, il tennista serbo ha deciso di rafforzare il suo team con l’ingresso di un nuovo professionista. Si tratta del dottor Mark Kovacs, rinomato fisiologo della prestazione, esperto nel recupero e nella gestione della condizione atletica a lungo termine. Una scelta strategica che evidenzia come Djokovic non stia cercando consigli tecnici, ma punti a garantire la massima efficienza fisica senza compromettere la qualità del gioco. Liberoquotidiano.it

???? Djokovic with his Son Stefan #djokovic

Djokovic, passante clamoroso contro Alcaraz! L'hai visto? VIDEO - Nel video uno dei colpi più belli durante la semifinale dello US Open tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. sport.sky.it

Sinner, ennesimo primato: su Wikipedia batte Alcaraz e…il Papa. La mossa della disperazione di Djokovic contro Jannik e Carlos - Jannik Sinner si prende un altro primato: la sua pagina Wikipedia è la più cliccata in Italia anche più di papa Francesco e papa Leone XIV. sport.virgilio.it