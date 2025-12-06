Incidente in autostrada | auto con due persone dentro si ribalta caos e traffico in tilt
Nel tardo pomeriggio di sabato un improvviso incidente stradale ha provocato forti disagi alla circolazione lungo l’autostrada A5 Torino-Aosta, coinvolgendo un’auto che si è ribaltata mentre era in marcia. L’episodio ha creato preoccupazione tra gli altri automobilisti, costretti a rallentare in un tratto già molto trafficato del fine settimana. Le prime segnalazioni hanno portato rapidamente i soccorsi sul posto, dove la situazione è apparsa subito delicata sia per le condizioni dei feriti sia per la viabilità compromessa. I conducenti che stavano percorrendo la carreggiata in direzione del capoluogo piemontese hanno segnalato lunghe code e movimenti rallentati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
