Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Olbia, in viale Aldo Moro, intorno alle 06:00. Un’auto si è ribaltata, coinvolgendo le lamiere in modo spettacolare. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione e ha attirato l’attenzione con immagini impressionanti.

© Thesocialpost.it - “Incastrati tra le lamiere”. Incidente spaventoso in Italia, auto ribaltata: immagini shock

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, intorno alle 06:00, in viale Aldo Moro a Olbia. Lo scontro tra due vetture ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi, attivati pochi minuti dopo l’impatto. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia, chiamata a operare in una situazione complessa a causa dei gravi danni ai veicoli coinvolti. I due occupanti delle auto sono rimasti feriti e incastrati all’interno degli abitacoli. Le operazioni di estricazione si sono rivelate particolarmente delicate per la deformazione delle lamiere. Thesocialpost.it

Spaventoso incidente ad Atena Lucana, auto ridotte ad un ammasso di lamiere

Auto piomba contro un furgone parcheggiato: due feriti. Passeggera incastrata tra le lamiere - Serio incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 dicembre a Dueville, dove un'auto è piombata contro un furgone parcheggiato e due persone sono ... msn.com