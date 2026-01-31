I carabinieri sono intervenuti su un’area comunale dove avevano scoperto una discarica abusiva. Hanno sequestrato il terreno, che era stato trasformato illegalmente in un deposito di rifiuti, senza nessuna autorizzazione. La zona non aveva mai avuto permessi per lo smaltimento di rifiuti, e ora si cerca di capire chi abbia messo in piedi questa attività illegale.

I carabinieri hanno sequestrato una discarica illegale realizzata su un terreno comunale, in una zona che non era stata mai autorizzata per attività di smaltimento rifiuti. L’operazione è stata condotta in seguito a una segnalazione che ha portato i militari a effettuare un’ispezione sul campo, dove hanno riscontrato l’abbandono di rifiuti solidi urbani e industriali in quantità rilevanti. Il terreno, di proprietà del Comune, era stato occupato senza alcun permesso e trasformato in un deposito abusivo di rifiuti, con la presenza di materiali tossici e pericolosi, tra cui rifiuti elettronici, plastica e residui chimici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ispezione dei carabinieri su area comunale abusivamente trasformata in discarica illegale

Un’area verde di 300 metri quadrati, un tempo ricoperta da piante autoctone e parte di un’area protetta, è stata trasformata in una discarica clandestina.

La guardia di finanza ha scoperto una discarica abusiva su tutta un’area dell’isola di Ischia.

