Isola d' Elba evade dagli arresti domiciliari durante le feste | denunciato 35 enne

Durante le festività, i controlli dei carabinieri sull’Isola d’Elba hanno portato alla denuncia di un 35enne per evasione dagli arresti domiciliari. Le verifiche hanno anche evidenziato diverse infrazioni al codice della strada. L’operazione ha contribuito a mantenere la sicurezza nell’area, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire il rispetto delle norme, anche durante le occasioni di festa.

Notti movimentate per i carabinieri elbani che, durante i controlli nei giorni delle festività, hanno riscontrato diverse violazioni al codice della strada, denunciando anche una persona per evasione dagli arresti domiciliari. I militari, infatti, nei giorni scorsi hanno sorpreso al di fuori. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Evade dagli arresti domiciliari, arrestato a Pisa Leggi anche: Stagno | Evade ripetutamente dagli arresti domiciliari, trentenne in carcere Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Detenuto evaso dall'Elba preso dai carabinieri nel Napoletano - Viene autorizzato a svolgere un'attività lavorativa fuori dal carcere, sull'isola d'Elba, ma ne approfitta per scappare: un detenuto 42enne è stato arrestato dai carabinieri a Marigliano, in provincia ... ansa.it Buona serata dall'Isola d'Elba, video di shre.thaa - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.