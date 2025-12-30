Oltre 265 milioni per docenti tutor e orientatori | stanziamento confermato con compensi fino a 5mila euro Valditara firma decreto

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha confermato uno stanziamento superiore a 265 milioni di euro per i docenti tutor e gli orientatori nell’anno scolastico 2025/2026, con compensi fino a 5.000 euro. La firma del decreto da parte del ministro Valditara definisce i fondi destinati a queste figure professionali, fondamentali per il supporto e l’orientamento degli studenti.

