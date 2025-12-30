Oltre 265 milioni per docenti tutor e orientatori | stanziamento confermato con compensi fino a 2.725 euro lordi Valditara firma decreto

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha confermato uno stanziamento superiore a 265 milioni di euro per i docenti tutor e orientatori dell’anno scolastico 2025/2026. I compensi previsti possono raggiungere i 2.725 euro lordi. La misura, firmata dal ministro Valditara, mira a valorizzare le figure di supporto e orientamento nelle scuole italiane, contribuendo al miglioramento della qualità dell’offerta formativa.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito lo stanziamento economico destinato alle figure del docente tutor e del docente orientatore per l'anno scolastico 20252026. Il ministro Valditara, in un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha confermato di aver firmato il decreto che destina 266 milioni e 200mila euro al finanziamento di queste due funzioni nelle scuole secondarie di secondo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Oltre 265 milioni per docenti tutor e orientatori: stanziamento confermato con compensi fino a 5mila euro. Valditara firma decreto

Leggi anche: Tutor e Orientatori 2025/26, in arrivo il Decreto: fino a 2.725 euro lordi. Requisiti per l’incarico e modalità di attribuzione. BOZZA

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Oltre 265 milioni per docenti tutor e orientatori: stanziamento confermato con compensi fino a 5mila euro. Valditara firma decreto - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito lo stanziamento economico destinato alle figure del docente tutor e del docente orientatore per l'anno scolastico 2025/2026. orizzontescuola.it

Capodanno, oltre sei milioni gli italiani in viaggio per le feste - facebook.com facebook

Oltre 50 milioni di passeggeri per Roma Fiumicino, oltre 30 milioni per Milano Malpensa e il 2025 che si chiuderà per gli #aeroporti italiani con circa 194 milioni di passeggeri (come da previsione di inizio anno e nuovo record storico). Due punti importanti: 1) L x.com