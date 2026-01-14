Negli ultimi giorni, l'Iran ha assistito a un aumento di violenze e proteste, con molte vittime segnalate. Le autorità parlano di un

L' Iran sta esplodendo e con il regime di Teheran, ancora una volta, rischia di saltare in aria tutto il Medio Oriente. Il presidente Usa Donald Trump nelle scorse ore ha avvertito che "un'azione molto forte" verrà intrapresa se le autorità iraniane dovessero procedere con le minacciate impiccagioni di alcuni manifestanti. Gli ayatollah hanno definito queste parole un "pretesto per un intervento militare". Almeno 2.500 morti nelle proteste - Le proteste in Iran entrano nella terza settimana consecutiva con un bilancio drammatico: secondo l'agenzia di monitoraggio HRA (Human Rights Activists News Agency), con sede negli Stati Uniti, sono 2. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, migliaia di morti. "Attacco probabile", cosa sta succedendo

