Arabia Saudita con Qatar e Oman avrebbero mediato per fermare raid Usa

L'Arabia Saudita, il Qatar e l'Oman hanno cercato di mediare per evitare un possibile attacco degli Stati Uniti all'Iran. Questi paesi hanno lavorato per dissuadere il presidente Donald Trump, preoccupati delle conseguenze di un conflitto nella regione. La loro iniziativa mira a favorire la stabilità e prevenire escalation che potrebbero avere ripercussioni su tutta l'area.

L'Arabia Saudita, il Qatar e l'Oman hanno guidato gli sforzi per dissuadere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dall'attaccare l'Iran, temendo "gravi contraccolpi nella regione". Secondo i funzionari sauditi il trio del Golfo "ha condotto un lungo, frenetico e diplomatico sforzo. 🔗 Leggi su Today.it

Arabia Saudita-Qatar: vertice per rafforzare la cooperazione sui media tra i 2 paesi - Dosari, e il presidente della Qatar Media Corporation, Sheikh Hamad bin Thamer, hanno discusso in un vertice a Riad dei modi per rafforzare la cooperazione ... blitzquotidiano.it

L’Arabia Saudita e il Qatar rimborseranno i debiti della Siria alla Banca Mondiale - L’Arabia Saudita e il Qatar hanno annunciato l’intenzione di saldare il debito della Siria nei confronti della Banca Mondiale, una decisione che aiuterà il Paese devastato dalla guerra civile ad ... ilsole24ore.com

La nuova pace tra Arabia Saudita e Qatar, finché dura - Bin Salman continua nella sua politica di distensione del Golfo dove però la storia dimostra come basti una scintilla a far riscoppiare un incendio L’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al ... panorama.it

Arabia Saudita, Oman e Qatar cercano di prendere le distanze dall’azione degli Stati Uniti temendo perturbazioni del mercato petrolifero e l’instabilità regionale facebook

+++Accordi di #Abramo a forte rischio. Strappo tra le potenze del #Golfo Ancora nessuna conferma ufficiale ma l'Arabia #Saudita sta abbandonando i piani di normalizzazione con #Israele, inclusi gli Accordi di Abramo. Stringe invece legami con Turchia (in gu x.com