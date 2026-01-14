Iran il regime in bilico | la miccia dell’economia la crisi della Repubblica islamica le minacce esterne
Le proteste in Iran, riprese da dicembre 2025, riflettono una crisi economica crescente e una crescente insoddisfazione popolare. La svalutazione della moneta e le difficoltà finanziarie hanno alimentato il malcontento nei cittadini, mettendo in discussione la stabilità del regime. Questa situazione si inserisce in un contesto di tensioni interne ed esterne, evidenziando le fragilità di una Repubblica islamica sotto pressione.
Le proteste iraniane ripartite dalla fine di dicembre 2025 hanno un’origine che non ha bisogno di simboli: il denaro che non vale più nulla. Il rial che scivola, l’inflazione che divora i risparmi, i prezzi che corrono più in fretta dei salari. È la sequenza classica delle crisi profonde: prima la rabbia per la vita quotidiana che si restringe, poi la domanda più scomoda, quella politica, perché a un certo punto il problema smette di essere “quanto costa” e diventa “chi decide”. All’inizio si è trattato di un malcontento economico. Poi, quando le classi medie hanno cominciato ad affacciarsi in massa, la piazza ha cambiato linguaggio: non più soltanto sussidi e bollette, ma la legittimità stessa della Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Sono ormai migliaia le vittime della repressione in Iran, lo stesso regime ne ammette duemila. Il figlio dello shah invoca le bombe Usa e Trump minaccia «helps is on its way»: stiamo arrivando. Ma la liberazione non passa per i raid di Stati uniti e Israele #14g x.com
