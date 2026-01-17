Oggi a Milano si è svolta una manifestazione davanti al consolato iraniano, con la partecipazione di diverse centinaia di persone. I presenti hanno espresso il loro dissenso nei confronti della Repubblica islamica, chiedendo anche un intervento più deciso da parte delle autorità italiane. La protesta si inserisce nel quadro delle tensioni internazionali e delle questioni legate ai diritti umani in Iran.

Milano – Diverse centinaia di persone si sono riunite questo pomeriggio a Milano, davanti al consolato iraniano, per protestare contro la Repubblica islamica. I manifestanti hanno esposto cartelli con slogan come: "No deals with the Islamic regime", "12mila uccisi non sono statistiche, sono esseri umani" e "Il sangue non si lava con niente. Free Iran". Dal presidio, promosso dall'Associazione Italia-Iran, si sono levati anche cori rivolti al governo italiano, tra cui: "Meloni, Meloni, chiudi il consolato", mentre in persiano e' risuonato piu' volte anche "Javid Shah" (Viva il re). Le dirette di Quotidiano Nazionale (3) "L'associazione Italia Iran - spiega il presidente Mariofilippo Brambilla di Carpiano - rappresenta la comunita' iraniana in Italia e anche gli italiani che lottano insieme agli iraniani nella battaglia contro il regime assassino della Repubblica Islamica e fa riferimento alla leadership del Principe Reza Pahlavi, che il popolo iraniano e i giovani iraniani nelle strade, in questi giorni a rischio della vita, hanno indicato come il leader che loro desiderano per guidare una transizione alla democrazia e l'avvio di una fase costituente, per poi votare sul futuro del loro Paese", ha detto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Iran, presidio a Milano davanti al consolato per protestare contro la Repubblica islamica: “Meloni lo chiuda”

