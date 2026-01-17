Iran presidio a Milano davanti al consolato per protestare contro la Repubblica islamica | Meloni lo chiuda
Oggi a Milano si è svolta una manifestazione davanti al consolato iraniano, con la partecipazione di diverse centinaia di persone. I presenti hanno espresso il loro dissenso nei confronti della Repubblica islamica, chiedendo anche un intervento più deciso da parte delle autorità italiane. La protesta si inserisce nel quadro delle tensioni internazionali e delle questioni legate ai diritti umani in Iran.
Milano – Diverse centinaia di persone si sono riunite questo pomeriggio a Milano, davanti al consolato iraniano, per protestare contro la Repubblica islamica. I manifestanti hanno esposto cartelli con slogan come: "No deals with the Islamic regime", "12mila uccisi non sono statistiche, sono esseri umani" e "Il sangue non si lava con niente. Free Iran". Dal presidio, promosso dall'Associazione Italia-Iran, si sono levati anche cori rivolti al governo italiano, tra cui: "Meloni, Meloni, chiudi il consolato", mentre in persiano e' risuonato piu' volte anche "Javid Shah" (Viva il re). Le dirette di Quotidiano Nazionale (3) "L'associazione Italia Iran - spiega il presidente Mariofilippo Brambilla di Carpiano - rappresenta la comunita' iraniana in Italia e anche gli italiani che lottano insieme agli iraniani nella battaglia contro il regime assassino della Repubblica Islamica e fa riferimento alla leadership del Principe Reza Pahlavi, che il popolo iraniano e i giovani iraniani nelle strade, in questi giorni a rischio della vita, hanno indicato come il leader che loro desiderano per guidare una transizione alla democrazia e l'avvio di una fase costituente, per poi votare sul futuro del loro Paese", ha detto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Iran, presidio a Milano davanti consolato per protestare contro la Repubblica islamica
Leggi anche: Milano, presidio davanti al consolato Usa: "Trump act for Iran"
Milano, continua protesta davanti a consolato Usa: polizia a presidio; Iran, in migliaia davanti al consolato Usa a Milano: Mantieni le promesse Trump; Milano, presidio davanti al consolato Usa: Trump act for Iran; “Iran libero”: a Milano manifestazioni sabato pomeriggio per dimostrare al popolo iraniano una solidarietà attiva.
Iran, presidio a Milano davanti consolato per protestare contro la Repubblica islamica - Centinaia di persone si sono riunite mostrando cartelli e urlando slogan inneggianti alla libertà. msn.com
Proteste Iran a Milano, in centinaia davanti al consolato di via Monte Rosa: «Giorgia Meloni lo chiuda» - Cartelli e slogan contro il regime islamico e per il ritorno del re. milano.corriere.it
Presidio contro la repressione in Iran davanti al Consolato di Milano. La diretta video - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. video.corriere.it
Iran, la manifestazione a Milano: bandiera israeliana e dito medio contro il consolato
In Piazza del Campidoglio con Italia Viva al presidio per un Iran libero, promosso da Amnesty International. Insieme a tante associazioni, ai partiti del centrosinistra che hanno aderito e al Sindaco di Roma, per sostenere la coraggiosa lotta del popolo iraniano x.com
Campidoglio, presidio a sostegno dei manifestanti iraniani: presenti anche Schlein e Conte - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.