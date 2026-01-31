Teheran esplosione in un edificio a Bandar Abbas | 4 morti

Un'esplosione ha scosso un edificio a Bandar Abbas, nella città portuale iraniana. Quattro persone sono morte nell’incidente, che si è verificato senza preavviso. La polizia sta indagando sulle cause dell’esplosione. La zona è stata chiusa e i soccorsi sono sul posto.

Un esplosione si è verificata in un edificio della città portuale iraniana di Bandar Abbas, causando la morte di 4 persone. Lo riportano vari media di Teheran spiegando che al momento le cause dell'accaduto sono sconosciute. Due piani della palazzina sarebbero andati distrutti così come alcune vetture e negozi adiacenti sarebbero rimasti danneggiati. "I vigili del fuoco e i soccorritori si trovano sul posto" ha dichiarato Mehrdad Hassanzadeh, direttore generale della Gestione delle Crisi del Governatorato di Hormozgan invitando la popolazione a "seguire le notizie provenienti da fonti ufficiali".

