Explosion occurs at Iran’s southern port of Bandar Abbas Iranian media reports

Un’esplosione ha scosso il porto di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran, sabato. Le autorità iraniane non hanno ancora spiegato cosa abbia provocato il boato, e al momento si sa poco sui danni o eventuali feriti. La zona è stata immediatamente isolata, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Jan 31 (Reuters) - An explosion occurred at Iran's southern port of Bandar Abbas on Saturday, Iranian media reported, without giving a cause for the blast. The semi-official Tasnim news agency said that social media reports alleging that a Revolutionary Guard navy commander was targeted in the explosion were "completely false". 31 gennaio (Reuters) - Sabato si è verificata un'esplosione nel porto meridionale iraniano di Bandar Abbas, hanno riferito i media iraniani, senza indicare la causa dell'esplosione.

