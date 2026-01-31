Iran esplosione fa crollare un palazzo | 4 morti Ma non è guerra

Un’esplosione ha fatto crollare un palazzo di otto piani a Bandar Abbas, in Iran. Quattro persone sono morte e altre sono rimaste ferite. La polizia sta investigando, ma non ci sono segnalazioni di attacchi o attività di guerra. La zona è stata evacuata e i soccorsi sono sul posto.

Un'esplosione ha devastato un palazzo residenziale di otto piani nella città portuale di Bandar Abbas, in Iran. Sono morte quattro persone, secondo quanto pubblicato dai media iraniani. L'esplosione. Non è dovuta ad azioni militadi ma ad una fuga di gas che si è verificata in boulevard Moallem e ha provocati il crollo parziale della facciata dell'edificio, la distruzione di due piani e gravi danni a un negozio e a diverse auto posteggiate nelle vicinanze. Immagini e video circolati sui social network mostrano cumuli di macerie e l'intervento delle squadre di soccorso e della difesa civile. L'agenzia di stampa Tasnim, vicina al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha smentito categoricamente le voci secondo cui l'esplosione avrebbe avuto come obiettivo un comandante dei Pasdaran definendole "completamente false". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, esplosione fa crollare un palazzo: 4 morti. Ma non è guerra Approfondimenti su Bandar Abbas Esplosione Un'esplosione fa crollare una palazzina: ci sarebbero feriti Un’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Ristradelle, frazione di Arezzo, vicino a Olmo. Esplosione in un palazzo: almeno 6 morti, tra le vittime due bambini Un’esplosione devastante in un edificio di Trévoux, nell’Ain, ha causato la tragica perdita di almeno sei vite, tra cui due bambini. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Manifestazioni in Iran, Trump: Pronti a intervenire Ultime notizie su Bandar Abbas Esplosione Iran, forte esplosione a Bandar Abbas: distrutti due piani di un palazzoTeheran mette in guardia Stati Uniti e Israele da un eventuale attacco, gli Usa lanciano l'avvertimento sullo Stretto di Hormuz ... adnkronos.com Iran, esplosione in un edificio sullo stretto di Hormuz provoca 4 morti. Teheran Fuga di gasIran, esplosione in un edificio sullo stretto di Hormuz provoca 4 morti. Da Teheran fanno sapere di una fuga di gas ... italpress.com Iran, fortissima esplosione. Una strage: cosa succede - facebook.com facebook Una forte esplosione, causata da una fuga di gas, si è verificata in un edificio nella città iraniana di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo di Hormuz. Lo hanno riferito i media statali, precisando che il boato ha interessato un palazzo di otto piani nella zona di Mo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.