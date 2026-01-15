Un' esplosione fa crollare una palazzina | ci sarebbero feriti

Un’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Ristradelle, frazione di Arezzo, vicino a Olmo. L'incidente ha causato danni strutturali e si registrano feriti tra i coinvolti. Le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Ulteriori dettagli saranno forniti con il proseguire delle verifiche.

Prima un boato, poi le macerie. Un'esplosione, a quanto pare, avrebbe causato il crollo di una palazzina in località Ristradelle (Arezzo), nei pressi della frazione di Olmo. Intorno alle 17:22 il 118 della Asl è stato contattato per un'emergenza lungo strada Ristradelle che corre parallela alla strada regionale 71. Sul posto, come riporta ArezzoNotizie, sono arrivati diversi mezzi di soccorso: l'elicottero Pegaso2, un'automedica di Arezzo, l'ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, la Croce rossa di Arezzo, la Croce bianca di Arezzo, i vigili del fuoco con unità cinofile e le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

