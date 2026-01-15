Un' esplosione fa crollare una palazzina | ci sarebbero feriti

Un’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Ristradelle, frazione di Arezzo, vicino a Olmo. L'incidente ha causato danni strutturali e si registrano feriti tra i coinvolti. Le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Ulteriori dettagli saranno forniti con il proseguire delle verifiche.

Prima un boato, poi le macerie. Un'esplosione, a quanto pare, avrebbe causato il crollo di una palazzina in località Ristradelle (Arezzo), nei pressi della frazione di Olmo. Intorno alle 17:22 il 118 della Asl è stato contattato per un'emergenza lungo strada Ristradelle che corre parallela alla strada regionale 71. Sul posto, come riporta ArezzoNotizie, sono arrivati diversi mezzi di soccorso: l'elicottero Pegaso2, un'automedica di Arezzo, l'ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, la Croce rossa di Arezzo, la Croce bianca di Arezzo, i vigili del fuoco con unità cinofile e le forze dell'ordine.

Un'esplosione fa crollare una palazzina: ci sarebbero feriti - I vigili del fuoco sono arrivati in località Ristradelle (Arezzo), nei pressi della frazione di Olmo, dopo le chiamate di emergenza ... today.it

Esplode e crolla una palazzina ad Arezzo: si cercano possibili vittime sotto le macerie - Tutta la zona è stata temporaneamente chiuse per le operazioni di soccorso. fanpage.it

Prima l’esplosione. Poi il crollo. E infine il vuoto. Francesco non c’è più. Nancy non c’è più. Bryan, sei anni soltanto, non c’è più. Una moglie, un marito, un figlio. Una famiglia intera spazzata via in pochi istanti. Avevano costruito la loro vita lontano da casa, tra l - facebook.com facebook

