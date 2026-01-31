Iran è caos totale | esplosioni in diverse città Cosa succede

Un’ondata di esplosioni ha colpito diverse città dell’Iran, creando confusione e paura tra la popolazione. Le esplosioni si sono verificate in rapida successione e non si conoscono ancora le cause precise. Le autorità locali stanno cercando di capire cosa sta succedendo, mentre i cittadini si chiedono se ci siano rischi più grandi in arrivo. La situazione resta molto tesa e non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle origini di questi incidenti.

Un'escalation improvvisa di esplosioni in Iran ha scosso diverse aree del Paese, alimentando timori e speculazioni in una fase di forte tensione regionale. L'episodio più grave si è verificato nella città portuale di Bandar Abbas, affacciata sul Golfo Persico e sullo stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico energetico mondiale. Qui una violenta deflagrazione ha colpito un palazzo di otto piani, provocando ingenti danni strutturali e seminando il panico tra la popolazione. Secondo quanto riferito dai media statali iraniani, l'esplosione ha distrutto due piani dell'edificio, situato lungo Moallem Boulevard, danneggiando anche veicoli e attività commerciali nelle immediate vicinanze.

