Iran | Abbiamo la mano sul grilletto

L’Iran afferma di essere in piena prontezza militare e difensiva. Da Teheran fanno sapere di monitorare attentamente i movimenti di eventuali nemici nella regione. La tensione resta alta e il governo iraniano non nasconde la sua volontà di mantenere alta la guardia.

11.45 "L'Iran è in piena prontezza difensiva e militare e monitora attentamente i movimenti del nemico nella Rregione". Lo ha detto il comandante dell'esercito iraniano Hatami."Siamo in massima allerta e abbiamo la mano sul grilletto. Se il nemico, gli Stati Uniti, commette metterà in pericolo la proria sicurezza,della regione e del regime sionista" "Qualsiasi aggressione incontrerà una dura risposta e gravi danni da parte dell'Iran", ha avvertito Teheran.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Le Guardie della Rivoluzione Islamica in Iran affermano di essere

Gli Stati Uniti lanciano un avvertimento all’Iran: il tempo per negoziare si sta esaurendo.

Iran, nuove sanzioni da Usa e G7. Generale pasdaran: «Taglieremo mano a Trump»Oggi gli Stati Uniti hanno varato nuove sanzioni contro diversi alti funzionari iraniani considerati responsabili della violenta repressione delle proteste in corso da settimane in Iran. Tra i ... ilsole24ore.com

Guerra Israele-Iran, Netanyahu: Abbiamo ottenuto una vittoria storicaCi siamo alzati come un leone e il nostro ruggito ha scosso Teheran. Questa guerra sarà studiata da tutti gli eserciti del mondo. Abbiamo distrutto gli impianti nucleari più importanti a Arak, Natanz ... tg24.sky.it

Trump, sarebbe fantastico se non dovessimo attaccare l'Iran. "Abbiamo molte navi che stanno navigando verso l'Iran" x.com